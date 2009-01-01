Как некоторые креационисты объясняют противоречия между научными данными и возрастом Земли по Библии?

Согласно Книге Бытия, возраст Земли должен быть равен нескольким тысячам лет, в то время как научные свидетельства умножают это число на многие порядки. Чтобы преодолеть противоречия, креационисты развили концепцию, согласно которой уже в момент сотворения мира появились все формы рельефа с присущими им следами геологической активности, все живые создания с маркерами эволюционного развития, окаменелости, которые никогда не были живыми организмами, а также свет от далёких звёзд, как будто уже прошедший расстояния в миллиарды световых лет. Эти представления назвали гипотезой Омфалоса — от греческого слова со значением «пуп» — ведь Адам и Ева должны были быть созданы уже с пупками, хотя этот пункт поддерживают не все креационисты. Бертран Рассел довёл эту концепцию до абсурдистской гипотезы о том, что вселенная возникла лишь пять минут назад, и мы появились в ней со всеми воспоминаниями. Обе эти гипотезы в принципе нельзя подтвердить или опровергнуть, поэтому, согласно критерию Поппера, их нельзя рассматривать в качестве научных теорий.