Каким образом контролируется требование предельной стоимости автомобиля в финских «народных гонках»?

В Финляндии и соседних к ней странах популярны ралли по пересечённой местности формата «фолкрейс». К этим соревнованиям допускаются только стандартные семейные неполноприводные машины. Для минимизации влияния на результат степени «навороченности» автомобиля устанавливается максимальная стоимость машины вместе со всеми модификациями — в Финляндии это 2000 €. Контроль этого требования осуществляется просто: любой желающий может купить за эту цену автомобиль любого участника, а при отказе продавать тот может быть снят с ралли.