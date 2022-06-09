Существуют ли птицы и рептилии с пупком?

Пупочный рубец, аналог пупка человека, имеется у всех плацентарных млекопитающих. Однако его можно найти и у некоторых видов рептилий и птиц, объединяемых с млекопитающими по принципу развития эмбриона в зародышевой оболочке вне воды в группу завропсид. Когда из яйца вылупляется новая особь, остатки желточного мешка втягиваются через её пупочное отверстие, которое затем закрывается с образованием рубца. У большинства видов он впоследствии исчезает, но остаётся, например, у миссисипского аллигатора или сизого голубя.