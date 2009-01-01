Почему калифорнийский суд записал пчёл в категорию рыб?

Калифорнийский закон об исчезающих видах защищает млекопитающих, птиц, рыб, амфибий, рептилий и растения, но не насекомых. Общество сохранения беспозвоночных через суд добилось обеспечения мер по защите некоторых исчезающих видов пчёл, причём под видом рыб. В постановлении судья отметил: несмотря на то, что в повседневном обиходе рыба понимается как водное существо, согласно Калифорнийскому кодексу рыболовства и охоты технический термин рыбы включает в себя моллюсков, беспозвоночных, амфибий и ракообразных, поэтому зачисление в эту категорию пчёл не является чем-то особенным.