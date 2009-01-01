Какие животные первыми побывали в космосе?

Собака Лайка была первым живым существом, выведенным на орбиту Земли. Однако если говорить о первых животных в космосе, первенство принадлежит плодовым мушкам. Они присутствовали на борту запущенной американцами в суборбитальный полёт ракеты «Фау-2» в 1947 году и приземлились живыми в отделившейся на парашюте капсуле. Ракета достигла высоты 109 км, в то время как условно отделяющая атмосферу Земли от космоса линия Кармана находится на 100-километровой отметке.