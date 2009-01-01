Могут ли зрительные сигналы искажать восприятие речи другого человека?

Восприятие речи человеком опирается кроме слуха и на другие органы чувств — этот феномен называют эффектом Мак-Гурка. В оригинальном эксперименте участникам показывали видео без звука, на котором человек произносит слоги «ga-ga», отчётливо жестикулируя губами, и одновременно включали аудиофрагмент, воспроизводивший слоги «ba-ba». Большинство испытуемых передавали услышанный звук как «da-da», но если им демонстрировали видео- или аудиозапись отдельно, они почти всегда точно распознавали исходные звуки. Позднее действие эффекта подтвердилось и в более сложных экспериментах с целыми предложениями.