Где и когда рынок наводнила одежда из молока?

К 1930-м годам Италия стала мировым лидером по выпуску искусственных тканей, таких, как вискоза, а с 1935 освоила выпуск синтетического волокна ланитал, получаемого из содержащегося в молоке белка казеина. Вскоре в магазинах появилось много одежды из ланитала под девизом поддержки самодостаточной экономики и новой итальянской моды. Ткань нашла применение и в экипировке военных, причём не только итальянской армии — американцы приобрели право на её производство и выпускали под маркой аралак, производя из неё, в частности, шапки для солдат. Впрочем, уже к концу 1940-х подобная ткань вышла из употребления с развитием более прочных и экономичных синтетических материалов. Среди её недостатков был и запах кислого молока, исходивший от намокшей одежды.