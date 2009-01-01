За счёт чего зубы бобра крепче зубов других млекопитающих?

Зубная эмаль состоит из нитей минерала гидроксиапатита и скрепляющей их аморфной смеси других минералов. Защитные свойства эмали во многом определяются ионами химических элементов, входящими в состав этой смеси. Например, эмаль укрепляют ионы фтора, чем обусловлены продажи фторсодержащих зубных паст. А в зубах бобров по сравнению с зубами человека и других млекопитающих, включая разных грызунов, гораздо больше ионов железа, что повышает как их механическую прочность, так и устойчивость эмали к кислоте.