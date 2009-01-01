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За счёт чего зубы бобра крепче зубов других млекопитающих?

За счёт чего зубы бобра крепче зубов других млекопитающих?

Зубная эмаль состоит из нитей минерала гидроксиапатита и скрепляющей их аморфной смеси других минералов. Защитные свойства эмали во многом определяются ионами химических элементов, входящими в состав этой смеси. Например, эмаль укрепляют ионы фтора, чем обусловлены продажи фторсодержащих зубных паст. А в зубах бобров по сравнению с зубами человека и других млекопитающих, включая разных грызунов, гораздо больше ионов железа, что повышает как их механическую прочность, так и устойчивость эмали к кислоте.

Источник: Наука и жизнь / Почему у бобра такие крепкие зубы

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