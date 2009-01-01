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Откуда взялось выражение «у чёрта на куличках»?

Откуда взялось выражение «у чёрта на куличках»?

В выражении «у чёрта на куличках» издавна было другое слово — «кулижки», которым в восточных диалектах русского языка называли расчищенный под пашню лес. Такое место находилось за селением, часто в болотах, поэтому фраза буквально характеризовала неблизкую локацию. Вероятно, кулижки превратились в кулички под влиянием пасхальных куличей.

Источник: Вокруг света / Где находится «у чёрта на куличках»?

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