Почему жители одного американского поселения объявили независимость, но передумали спустя пару месяцев?

Во время золотой лихорадки в Калифорнии было основано поселение Раф-энд-Рэди. Жившие в нём старатели, недовольные государственными налогами, 7 апреля 1850 года объявили о выходе из состава США и провозглашении собственной республики. Правда, уже к 4 июля решили вернуться обратно, так как захотели купить алкоголь для празднования Дня независимости, но в ближайшем городе им отказали в продаже как иностранцам.