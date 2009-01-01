Каким образом монголы примиряют верблюдицу с отвергнутым детёнышем?

У монголов с давних времён существует обряд задабривания верблюдиц. Иногда животное по каким-либо причинам отвергает новорождённого верблюжонка или нужно, чтобы она приняла на кормление чужого детёныша, оставшегося без матери. В этом случае верблюдице поют специальную песню в сопровождении игры на традиционном струнном инструменте моринхуре, добиваясь установления связи с верблюжонком и его принятия.