Зачем некоторые жители Саудовской Аравии вытягивают части тела верблюдов и делают им инъекции ботокса?

В Саудовской Аравии в рамках ежегодного фестиваля верблюдов проходят конкурсы красоты. Больше шансов победить на них имеют животные с хорошо оформленным горбом, большим носом и длинными свисающими губами, и всё чаще хозяева конкурсантов прибегают к различным ухищрениям. В 2021 году более 40 верблюдов после осмотра и просвечивания рентгеном и ультразвуковым сканером были дисквалифицированы: у одних выявили уколы ботокса и коллагена, у других искусственное растяжение частей тела.