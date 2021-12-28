Почему российские стрелки не участвовали в Олимпиаде 1908 года, хотя прибыли к месту соревнований?

Соревнования Олимпийских игр 1908 года в Лондоне шли в течение полугода, и спортсмены одной страны в различных дисциплинах часто прибывали в Англию и уезжали из неё порознь. Из Российской империи в играх поучаствовали шесть атлетов в борьбе, марафонском беге и фигурном катании. Ожидалось также выступление российских стрелков, но в протоколах они не отмечены. Дело в том, что их делегация прибыла за несколько дней до 9 июля, даты начала соревнований на стрельбище, но по юлианскому календарю, который к тому времени уже на 13 дней отставал от давно введённого в Европе григорианского.