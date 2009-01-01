Что уже могут делать биороботы, созданные из стволовых клеток лягушек?

Американские учёные в 2020 году создали синтетические организмы, которые назвали ксеноботами. Они состоят из клеток кожи и клеток сердечной мышцы, полученных из стволовых клеток африканской шпорцевой лягушки, а в размерах меньше миллиметра. Ксеноботов можно запрограммировать на выполнение различных задач: движение по суше и в воде, толкание, переноска грузов, совместная работа в рое. Они могут жить несколько недель без пищи, восстанавливаться после повреждений и даже производить новых ксеноботов по своему подобию. Среди сфер их потенциального практического использования называют сбор микропластика в мировом океане и точную доставку лекарств в клетки человеческого тела.