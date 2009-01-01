Какое новшество стало эталоном для оценки изобретений в английском языке?

Нарезанный хлеб появился на прилавках американских магазинов в 1928 году вскоре после того, как Отто Фредерик Роведдер изобрёл и довёл до промышленного использования автоматическую машину. Уже через пять лет 80% хлеба в США продавалось в нарезанном виде. Новшество настолько понравилось жителям, что в английском языке для изобретений закрепилась идиома «greatest thing since sliced bread» — «величайшая вещь с момента появления нарезанного хлеба».