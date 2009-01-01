Какой рассказ о Шерлоке Холмсе вдохновил преступников на многомиллионное ограбление банка?

Вдохновившись рассказом Артура Конан Дойла «Союз рыжих», английская банда в 1971 году арендовала помещение магазина через дверь от офиса банка Lloyds на Бейкер-стрит. Работая по выходным, преступники выкопали 12-метровый туннель к подземному хранилищу, взорвали его пол динамитом и вычистили содержимое ячеек. Четверых грабителей удалось затем задержать и приговорить к заключению, но сколько всего было членов банды, осталось неизвестным. При этом похищенные ценности удалось вернуть только на 231 тыс. £, а общая сумма украденного оценивалась в 1—3 млн. £.