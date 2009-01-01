В какой среде у европейцев существовала практика заключения похожих на брачных союзов между мужчинами?

Среди пиратов 17 и 18 веков был распространён мателотаж — союз между двумя мужчинами, который обязывал их иметь общий бюджет и заботиться друг о друге. Иногда мателоты обменивались кольцами, а также заключали контракт о взаимном наследовании в случае смерти. Такая практика была особенно распространённой на островах Нового Света, где сильно не хватало европейских женщин. Мателотаж не подразумевал обязательной гомосексуальной связи, но редкостью в пиратской среде она не была.