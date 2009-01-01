Какая ошибка привела к появлению на гербе нидерландской деревни курицы в штанах?

Одна из геральдических традиций предписывает выбирать рисунок для герба по буквальному значению фамилии или названия населённого пункта. Из-за неверного их толкования иногда возникают курьёзы. Так, на гербе немецкого города Крёпелин изображён калека (по-немецки «Krüppel»). Хотя, по мнению лингвистов, название произошло отнюдь не от калек, а от славянского слова «Křepelice», что означает «место, где живут перепела». Герб нидерландской деревни Хенсбрук украшает курица в штанах (от слов «hen» и «broek»), тогда как в действительности её название обязано болоту Хайна.