Каким образом ночная остановка в небольшой деревне принесла нидерландским торговцам большой доход?

После Второй Мировой войны Нидерланды оккупировали небольшой кусок территории Германии, включавший деревню Элтен. В 1963 году государства договорились вернуть его обратно за компенсацию. В ночь на 1 августа — официальную дату смены юрисдикции — нидерландские бизнесмены наводнили Элтен фурами с кофе, маслом и другими товарами, которые в Германии стоили существенно дороже. Утром машины автоматически оказались на немецкой земле, поэтому за товары не пришлось платить импортные пошлины. На этой операции торговцы заработали сумму, эквивалентную более 20 миллионам евро.