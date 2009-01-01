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Каким образом ночная остановка в небольшой деревне принесла нидерландским торговцам большой доход?
После Второй Мировой войны Нидерланды оккупировали небольшой кусок территории Германии, включавший деревню Элтен. В 1963 году государства договорились вернуть его обратно за компенсацию. В ночь на 1 августа — официальную дату смены юрисдикции — нидерландские бизнесмены наводнили Элтен фурами с кофе, маслом и другими товарами, которые в Германии стоили существенно дороже. Утром машины автоматически оказались на немецкой земле, поэтому за товары не пришлось платить импортные пошлины. На этой операции торговцы заработали сумму, эквивалентную более 20 миллионам евро.
Источник: DutchReview / On this day in 1963 Dutch exporters became millionaires overnight