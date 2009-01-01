Почему Паралимпийские игры 1980 года прошли не в Москве?

Первые Паралимпийские игры прошли в 1960 году в Риме, вторые — через четыре года в Токио — тех же городах, что проводили основные Олимпиады. Затем вплоть до 1984 года Паралимпиады (а зимние — до 1988) принимали другие по сравнению с хозяевами основных Олимпиад города. Летние Паралимпийские игры 1980 года состоялись в нидерландском Арнеме, так как Советский Союз отказался от их организации. По воспоминаниям диссидента-инвалида Валерия Фефёлова, на пресс-конференции советский представитель заявил, что в СССР инвалидов нет.