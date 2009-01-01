Каким образом авиапасссажир может сэкономить, не долетев до конца маршрута?

На цену билетов у авиаперевозчиков влияет не только продолжительность полёта, но и различные маркетинговые соображения. Пассажиру иногда выгоднее купить акционный билет туда-обратно и не явиться на обратный рейс, чем билет в один конец. Ещё одна хитрость состоит в том, что билет из точки A в точку C с промежуточной посадкой в точке B может быть дешевле, чем прямой билет из A в B. United Airlines безрезультатно пыталась засудить сайт для поиска таких предложений Skiplagged. Пользующиеся подобной схемой пассажиры формально нарушают договор на перевозку, и авиакомпании могут лишать их членства в бонусной программе или накопленных милей.