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Каким образом выжил пилот британского самолёта, которого выбросило из кабины после выпадения ветрового стекла?

Каким образом выжил пилот британского самолёта, которого выбросило из кабины после выпадения ветрового стекла?

10 июня 1990 года британский авиалайнер взлетел из Бирмингема по направлению в Малагу, однако через 13 минут у него выпало некачественно установленное ветровое стекло, а командира выбросило из кабины и прижало спиной к фюзеляжу с наружной стороны. Бортпроводник успел схватить его за пояс и с помощью других членов экипажа держал так 22 минуты до аварийной посадки в Саутгемптоне, выполненной вторым пилотом. Обхватившие командира думали, что он мёртв, но боялись, что отпущенное тело может попасть в двигатель. В итоге бортпроводник обморозил лицо и вывихнул плечо, а у командира помимо обморожения зафиксировали несколько переломов, однако оба благополучно выздоровели.

Источник: Википедия / Инцидент с BAC 1-11 над Дидкотом

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