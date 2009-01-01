Каким образом выжил пилот британского самолёта, которого выбросило из кабины после выпадения ветрового стекла?

10 июня 1990 года британский авиалайнер взлетел из Бирмингема по направлению в Малагу, однако через 13 минут у него выпало некачественно установленное ветровое стекло, а командира выбросило из кабины и прижало спиной к фюзеляжу с наружной стороны. Бортпроводник успел схватить его за пояс и с помощью других членов экипажа держал так 22 минуты до аварийной посадки в Саутгемптоне, выполненной вторым пилотом. Обхватившие командира думали, что он мёртв, но боялись, что отпущенное тело может попасть в двигатель. В итоге бортпроводник обморозил лицо и вывихнул плечо, а у командира помимо обморожения зафиксировали несколько переломов, однако оба благополучно выздоровели.