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Каким образом производитель велосипедов изменил дизайн упаковки, чтобы сильно снизить число повреждений при доставке?
Нидерландский производитель велосипедов VanMoof в 2016 году столкнулся с большим числом повреждений товаров при доставке покупателям. Компания стала наносить на картонную упаковку изображение телевизора в расчёте на то, что грузчики станут относиться к товарам бережнее. Тактика оправдалась: процент брака при доставке снизился примерно на 70%.
Источник: iXBT / Голландский производитель дорогих велосипедов VanMoof начал их доставку в коробках с изображением телевизора