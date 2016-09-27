Каким образом производитель велосипедов изменил дизайн упаковки, чтобы сильно снизить число повреждений при доставке?

Нидерландский производитель велосипедов VanMoof в 2016 году столкнулся с большим числом повреждений товаров при доставке покупателям. Компания стала наносить на картонную упаковку изображение телевизора в расчёте на то, что грузчики станут относиться к товарам бережнее. Тактика оправдалась: процент брака при доставке снизился примерно на 70%.