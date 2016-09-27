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Каким образом производитель велосипедов изменил дизайн упаковки, чтобы сильно снизить число повреждений при доставке?

Каким образом производитель велосипедов изменил дизайн упаковки, чтобы сильно снизить число повреждений при доставке?

Нидерландский производитель велосипедов VanMoof в 2016 году столкнулся с большим числом повреждений товаров при доставке покупателям. Компания стала наносить на картонную упаковку изображение телевизора в расчёте на то, что грузчики станут относиться к товарам бережнее. Тактика оправдалась: процент брака при доставке снизился примерно на 70%.

Источник: iXBT / Голландский производитель дорогих велосипедов VanMoof начал их доставку в коробках с изображением телевизора

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