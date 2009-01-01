Какой русский поэт питал к жене настолько возвышенные чувства, что отказывался спать с ней?

Женившись на Любови Менделеевой, дочери знаменитого химика, Александр Блок через некоторое время перестал делить с ней супружеское ложе, удовлетворяя потребности с любовницами или проститутками. Дело в том, что под влиянием философских идей Владимира Соловьёва Блок стал считать жену земным воплощением души мира Софии, которую нельзя осквернять низменными желаниями. Именно жена стала прототипом заглавной героини сборника Блока «Стихи о Прекрасной Даме».