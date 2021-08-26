За счёт чего гомосексуальное поведение распространяется наследственно?

Существует аргумент о том, что гомосексуальное поведение не определяется генами, ведь при отсутствии детей склонность к нему невыгодна с эволюционной точки зрения. Учёные из Университета Квинсленда отсеквенировали геномы 350 тысяч человек, а также опросили их на предмет числа партнёров разных полов за всю жизнь. В результате анализа они не обнаружили гены, напрямую связанные с гомосексуальностью, но выявили совокупности вариантов генов, повышающих вероятность выбора партнёра того же пола. Причём наличие таких комбинаций одновременно повышает среднее количество гетеросексуальных контактов. Исследователи пришли к выводу, что принадлежащие к данной группе люди, которые в силу различных факторов не выбирают партнёров того же пола или выбирают их редко, за счёт большого количества партнёров другого пола оставляют большее количество потомства, тем самым и распространяя в популяции возможность гомосексуального поведения.