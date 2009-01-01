Какой предмет одежды американцы связали с избиением жены?

Белую майку без рукавов мы иронично называем «алкоголичкой», так как ещё в СССР она стала частью стереотипного образа пьяницы, запросто расхаживающего в ней на улице. А в США сленговое название такой майки — wife beater, что означает «бьющий жену». Насчёт происхождения этого термина нет общепринятой версии, а в разные периоды белая майка становилась неотъемлемым атрибутом иммигрантов, особенно из Италии, рэперов и даже геев. У кинематографистов облачение персонажа в такую безрукавку, особенно разорванную, стало обычным способом указания на агрессивность мужа.