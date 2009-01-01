В какой стране существуют вооружённые банды музыкантов, возглавляемые аккордеонистами?

В африканском государстве Лесото популярен музыкальный жанр фамо, главная роль в котором среди инструментов отведена аккордеону. В 2004 году один популярный аккордеонист застрелил другого, что вызвало вспышку насилия и кровной мести, а из ансамблей фамо сформировались вооружённые уличные банды. Исполнители стали сочинять песни с оскорблениями и угрозами в адрес врагов, и в стране сложились две глобальные группировки, строго отличающиеся цветом традиционных одеяний — всё это сильно напоминает расцвет гангста-рэпа и связанную с ним Войну побережий. Их влияние не ограничено только музыкальным миром: банды соперничают за контроль над нелегальной золотодобычей в регионе.