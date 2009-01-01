Чем питалась самая долгоживущая кошка в мире?

Самым долгоживущей кошкой книга рекордов Гиннесса называет умершую в 2005 году в возрасте 38 лет Крим Пафф, принадлежавшую американцу Джейку Перри. Предыдущий рекорд — 34 года — принадлежал другому его коту по кличке Грэнпа Рекс Аллен, который совершенно не был связан происхождением с Крим Пафф. Отвечая на вопрос о диете рекордсменки, владелец указал на сухой корм с добавлением брокколи, яиц, индейки и кофе со сливками. Кроме того, каждые два дня кошке полагалось несколько капель красного вина.