Какая особенность игрового картриджа заставляла японских детей гулять на улице?

По сюжету японской ролевой игры «Boktai: The Sun Is in Your Hand», спродюсированной Хидэо Кодзимой для консоли Game Boy Advance, игрок сражается с нежитью с помощью солнечного оружия. Картридж имел встроенный фотосенсор, который учитывал интенсивность света: чем ярче было солнце, тем быстрее заряжалось оружие. Поэтому игрокам приходилось время от времени выносить консоль с картриджем днём на улицу; без солнечной подзарядки игровой процесс становился гораздо сложнее. Эту механику создатели встроили в том числе для того, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе, хотя чрезмерный солнечный свет тоже мешал: внутриигровое оружие могло перегреться.