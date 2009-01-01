Какая игра вдохновила создание QR-кода?

Работники японской машиностроительной корпорации Denso, у которых много времени уходило на сканирование штрихкодов, попросили разработчиков увеличить количество информации в них. Тогда инженер Масахиро Хара взял на себя решение этой проблемы и придумал QR-код. Его форму вдохновило увлечение инженера игрой го, в которую играют чёрными и белыми камнями на квадратной доске.