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Какая игра вдохновила создание QR-кода?

Какая игра вдохновила создание QR-кода?

Работники японской машиностроительной корпорации Denso, у которых много времени уходило на сканирование штрихкодов, попросили разработчиков увеличить количество информации в них. Тогда инженер Масахиро Хара взял на себя решение этой проблемы и придумал QR-код. Его форму вдохновило увлечение инженера игрой го, в которую играют чёрными и белыми камнями на квадратной доске.

Источник: Википедия / QR-код

QR-код го игры техника штрих-коды Япония

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