Чем отличаются списки заповедей у католиков и православных?

В тексте Ветхого Завета заповеди, которые Бог дал Моисею, не пронумерованы, поэтому один и тот же фрагмент по-разному разбивают на десять пунктов. У католиков и лютеран первая заповедь включает и начальные слова «Я, Господь, Бог твой», и указание «Не сотвори себе кумира», а у реформатских протестантов и православных это два разных пункта. В конце списка различие устроено наоборот: в католической традиции отдельно выделяют запреты желать жены ближнего и чужого имущества, а в протестантской и православной традиции эти указания соединены в общую десятую заповедь. Особо выделяются лютеране, которым девятая заповедь запрещает желать дом ближнего, а жена ближнего внесена в последний пункт.