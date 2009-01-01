Откуда возникла традиция оружейного салюта?

Традиция оружейного салюта восходит к 14 веку, когда корабли стали комплектоваться большим количеством пушек. Приближаясь к кораблю другой державы или к чужому берегу, моряки давали залп из всех орудий на одном борту. Это трактовалось как знак мирных намерений, потому что перезарядка пушек была долгим процессом. В свою очередь, экипаж другого корабля или команда береговой охраны салютовали в ответ, подтверждая отсутствие опасности с их стороны.