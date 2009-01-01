Какой флот называют прикольным, а какой — отстойным?

Совокупность судов, стоящих на приколе, то есть не использующихся длительное время для перевозок грузов по решению их владельцев из-за нерентабельности или по другим причинам, называют прикольным флотом. Существует отдельный термин для судов, находящихся в портовой акватории из-за неисправностей, задержания по официальному решению, ожидания ремонта или окончания военных действий — их называют отстойным флотом.