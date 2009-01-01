Кто стал главой церкви из-за севшего ему на голову голубя?

После смерти в 236 году папы римского Антера посмотреть на выборы нового главы церкви приехал некто Фабиан, обычный член христианской общины из сельской местности. Несколько дней обсуждались кандидатуры известных священников, пока вдруг на голову Фабиана не сел голубь. Увидев в этом знак свыше, выборщики провозгласили его новым епископом. В этой должности Фабиан дожил до 250 года, когда был казнён по приказу нового императора Деция Траяна, возобновившего гонения на христиан.