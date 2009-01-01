В какой стране популярны многочасовые телетрансляции движения поездов или огня в камине?

В Норвегии популярен жанр так называемого медленного телевидения — многочасовые трансляции в реальном времени ничем не примечательных на первый взгляд событий, собирающие у экранов миллионы зрителей. Первой подобной передачей стала съёмка из окна машиниста поезда, который в 2009 году в течение семи часов следовал из Бергена в Осло, за ней последовали трансляции других путешествий поездов и кораблей. Помимо них норвежское телевидение выбирает для стримов самые разные сюжеты, например, огонь в камине, вязание свитера, ход часов и миграцию оленей.