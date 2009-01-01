Кто и когда применил тактику троянского коня для захвата реального города?

Военная тактика с использованием троянского коня имела место не только в древнегреческих мифах. Во время Восьмидесятилетней войны в 1590 году войска голландцев и англичан осадили контролируемый испанской короной город Бреду. Воспользовавшись тем, что гарнизон спустя рукава относился к досмотру приходящих судов, 68 солдат и нескольких офицеров спрятались в барже под грузом торфа, который регулярно доставлялся в город как топливо на зиму. Отряду удалось перебить стражу, не понеся потерь, и захватить большую часть Бреды к моменту подхода основных англо-голландских сил.