В какой последовательности в языке возникают слова для обозначения цветов?

Антропологи Брент Берлин и Пол Кэй, исследовав множество культур и языков, выявили закономерность развития слов для обозначения цветов. На первой стадии существует лишь разделение на тёмно-холодные и светло-тёплые цвета, что можно свести к дихотомии чёрного и белого. Когда в языке появляется третье базовое слово для цвета, это всегда обозначение красного. На третьей и четвёртой стадиях появляются термины зелёный и жёлтый, но в разных языках порядок отличается. Далее возникают слова для синего, серого, коричневого, а в последней стадии — фиолетового, розового, оранжевого и других цветов.