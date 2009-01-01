Почему музыканты «System of a Down» поменяли первое слово в изначально выбранном названии?

Группе «System of a Down» её участники изначально хотели присвоить имя «Victims of the Down» — по написанному гитаристом Дароном Малакяном стихотворению, название которого можно перевести как «Жертвы кризиса». Однако басист Шаво Одаджян предложил изменить первое слово в том числе потому, чтобы диски группы на полках магазинов располагались ближе к альбомам группы «Slayer», творчество которой было одним из источников вдохновения музыкантов.