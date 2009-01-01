Почему один из родов папоротников назвали в честь Леди Гаги?

Род папоротников Gaga назван в честь певицы Леди Гаги. Поводом для такого именования стало обнаружение в ДНК одного из видов этого рода последовательности из спаренных азотистых оснований «G-A-G-A». Другим источником вдохновения стало выступление певицы на одной из церемоний вручения «Грэмми», где она предстала в зелёном платье с выраженными плечами, напомнившими ботаникам одну из стадий жизненного цикла папоротников — гаметофит.