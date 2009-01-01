Какой дефект пальцев ног встречается почти у половины европейцев?

Пальцы ног у человека нередко обладают генетически предопределённым симфалангизмом, то есть сращением двух конечных фаланг. Учёные и врачи уделяют сравнительно немного внимания этому феномену, так как обычно никаких неудобств он не доставляет. Вероятность симфалангизма возрастает по мере удаления пальца от внутренней части стопы, а также сильно отличается в разных регионах планеты. Если в европейских странах распространённость срощенных фаланг на мизинцах составляет 37—45%, то в дальневосточных уже 72—77%.