Зачем некоторые китайцы дают детям неформальные имена типа «уродливый монстр»?

Издавна китайцы давали имена детям только через три месяца после рождения, сейчас этот срок обычно составляет один месяц. Ещё до присвоения официального ребёнку могут дать так называемое молочное имя, которое используют только члены семьи и близкие друзья, хотя некоторые китайцы могут сознательно называться им уже после взросления. В качестве молочного имени может использоваться животное восточного гороскопа или просто какое-нибудь приятное слово типа «удача» или «сокровище», иногда общее для всех братьев с добавлением порядкового номера. И наоборот, иногда ребёнка называют крайне неприятно — например, «уродливым монстром» — с целью его защиты от злых духов.