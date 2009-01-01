Когда была создана Википедия на сибирском языке и почему её вскоре удалили?

В 2005 году томский предприниматель Ярослав Золотарёв с другими энтузиастами начали разработку сибирского языка — искусственного конструкта из местных старожильческих говоров вперемешку с заимствованиями из татарского, украинского и белорусского. Год спустя был создан раздел Википедии на сибирском языке, число статей в котором составляло около 7000, хотя большинство были заглушками с текстом «В ету статтю надоть чо-нить дописать, ешшо тут маловато написано дык». Ещё через год раздел по итогам голосования удалили. Поводом к этому стало нарушение принятой в Википедии нейтральной точки зрения, что выражалось в откровенной антироссийской направленности статей.