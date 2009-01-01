Чем английский пот отличается от обычного?

С 1485 года до середины 16 века по Европе прошло несколько волн так называемого «английского пота» — инфекционной болезни, природа которой нам неизвестна. Симптомами заражения были озноб, головокружение, боли в голове и других органах, затем горячка, обильное потоотделение и сильная сонливость, причём уже в течение первого дня многие больные умирали. Те же, кто излечивался, не приобретали иммунитета и могли стать жертвой следующего приступа. Своё название болезнь получила потому, что, по сохранившимся описаниям, сильнее всего свирепствовала именно в Англии, хотя вспышки фиксировались и во многих других странах.