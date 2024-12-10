Что означают изображения пальцев на некоторых монетах индийских рупий?

На индийских монетах серии 2007 года изображались мудры — характерные для местных религий символические жесты. Так, на монете достоинством в 2 рупии печаталась мудра картаримуха из вытянутых указательного и среднего пальцев, на монете достоинством в 1 рупию — сикхара из поднятого вверх большого пальца, а на монете номиналом в 50 пайс (½ рупии) — мусти, выглядящая просто как кулак. С 2011 года Индия чеканит монеты с другими изображениями, однако до сих пор распространены связанные с тем выпуском заблуждения о том, что количество пальцев указывает ценность для неграмотных.