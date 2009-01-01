Почему некоторые освобождённые из немецких концлагерей евреи попали в другие лагеря на Кипре?

Ещё в мае 1939 года британская администрация Палестины установила квоту на иммиграцию евреев в 75 000 человек на следующие 5 лет. В конце Второй Мировой войны правительство решило выпускать по 1500 новых сертификатов на въезд каждый месяц, однако поток евреев из Европы после разрушения нацистских концлагерей сильно возрос. Всех иммигрантов сверх квоты решили заселять в другие концентрационные лагеря, построенные англичанами на Кипре. Всего через них прошло более 50 000 евреев, и последние из них были вывезены в уже независимый Израиль только в 1949 году.