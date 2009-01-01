Какую особенность имела самая большая выжившая в Освенциме семья?

Самой большой семьёй, выжившей в Освенциме, была семья евреев из Румынии по фамилии Овиц. Лилипут Шимшон в двух браках с женщинами нормального роста завёл множество детей, большая часть которых была карликами. Они научились играть на уменьшенных музыкальных инструментах и зарабатывали на жизнь концертами. Двенадцать Овицев попали в концлагерь в 1944 году и заинтересовали доктора Менгеле, который отделил их от остальных узников и предоставил лучшие условия пребывания, не забывая регулярно подвергать разным экспериментам. Семерых Овицев-лилипутов Менгеле называл именами диснеевских гномов, а делавшая их зарисовки заключённая художница Дина Готтлиб впоследствии вышла замуж за ведущего мультипликатора «Белоснежки и семи гномов» Арта Бэббита.