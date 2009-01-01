Почему поездки по железным дорогам в России часто сопровождаются стуком колёс?

Хотя для многих путешественников по железным дорогам стук колёс представляется неотъемлемым атрибутом поездки, он совершенно не обязателен. Дело в том, что ещё со времён Российской империи стало распространено звеньевое железнодорожное полотно из коротких рельсов, как правило, 25 метров длиной. Между рельсами из-за возможных резких колебаний температуры по технологии нужно было оставлять зазоры для компенсации расширения металла, и в этих местах возникал характерный стук. В европейских же странах, в основном, укладывали рельсы гораздо большей длины, что позволяло строить бесстыковые и бесшумные пути, при этом в СССР на редких участках с длинными рельсами стук всё равно мог оставаться из-за использования деревянных шпал. В современной России модернизация железных дорог идёт планомерно, что позволяет предположить избавление от стука колёс в будущем.