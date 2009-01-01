Какие сведения во многих европейских странах принято сообщать пчёлам?

Во многих европейских странах существует традиция рассказывания пчёлам о важных для обитателей дома событиях — рождениях, смертях, свадьбах, новых жильцах. Считается, что если забыть это сделать, то пчёлы могут покинуть улей, перестать производить мёд или просто вымереть. Помимо сообщения улей могут наряжать в случае свадьбы или укрывать траурной тканью в случае похорон, а также ставить рядом кусочек свадебного торта или поминальное блюдо.