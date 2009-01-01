Какая республика капитулировала через минуту после объявления войны США?

23 апреля 1982 года мэр расположенного на архипелаге Флорида-Кис американского города Ки-Уэст провозгласил архипелаг независимой республикой Конк и объявил войну США. Эти события были вызваны работой пограничного патруля по борьбе с нелегальными иммигрантами и контрабандой наркотиков на шоссе, связывающем город с материком, из-за которого образовывались большие пробки. Уже через минуту молодая республика капитулировала и запросила иностранную помощь в размере миллиарда долларов. Власти США никак не отреагировали на эти заявления, но патруль вскоре убрали. В аэропорту Ки-Уэста по сей день висит плакат «Добро пожаловать в республику Конк», а на официальном сайте любой желающий может купить её паспорт.