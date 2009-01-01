Какой биологический вид образует самодостаточную экосистему?

В изолированных подземных водах на глубине в несколько километров обитают бактерии Candidatus Desulforudis audaxviator. Они приспособились к повышенным температурам и сильнощелочной среде и не нуждаются в кислороде — энергию они получают в ходе восстановительной реакции с участием сульфата и водорода. Это единственный известный науке вид, который образует самодостаточную экосистему, то есть может существовать и воспроизводиться без участия других организмов.